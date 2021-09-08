Москвичам рассказали о строительстве Троицкой линии метро

13:30
В Москве утвердили проект строительства головного участка Троицкой линии столичного метро от станции "Севастопольский проспект" до станции "ЗИЛ".
Отмечается, что на проектируемом участке длиной 1,8 километра планируют построить станцию "ЗИЛ", которая станет пересадочной на одноименную станцию МЦК, а в будущем и на проектируемую Бирюлевскую линию.
Уточняется, что продление Троицкой линии метро позволит улучшить транспортное обслуживание районов Академического, Котловка, Нагорного, Донского и восточной части Даниловского района. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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