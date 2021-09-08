Участникам тестирования Face Pay предоставят скидку на проезд в метро

В Москве тестируют систему Face Pay в метро и все участники этого эксперимента получат скидку на проезд. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов. Однако, на сколько именно для них снизят стоимость, он не уточнил.

По словам Ликсутова, уже более 15 тысяч пассажиров метро расплачиваются, просто посмотрев в камеру. Сейчас систему испытывают на четырех линиях: Калужско-Рижской, Солнцевской, Филевской и Арбатско-Покровской. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.