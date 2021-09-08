Обязательный техосмотр для мотоциклов и легковых автомобилей планируют отменить. Идею поддержали в правительстве.

Важно, чтобы транспортное средство не участвовало в перевозках, а владельцем было физическое лицо.

При этом обязательный техосмотр понадобится, если у автомобиля старше 4-х лет поменяется владелец. А также для таксомоторов, грузовиков и автобусов.

Для всех остальных случаев техосмотр предлагают проходить добровольно. Ориентировочно инициатива коснется 50 миллионов транспортных средств. Документ отправят на рассмотрение в Госдуму. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.