11 и 12 сентября изменится расписание "Аэроэкспрессов" в Шереметьево и обратно

Расписание "Аэроэкспрессов" в Шереметьево в эти выходные, 11 и 12 сентября, изменится. Из графика уберут некоторые поезда. Все это из-за ремонта на железной дороге.

Так, в субботу отменят четыре вечерних рейса с Белорусского вокзала после 21:35. Из аэропорта Шереметьево поезда не будут ходить с 20:47. А в воскресенье отменят ранние рейсы туда и обратно.

Во время отмены рейсов доехать до Шереметьево и обратно можно на экспресс-автобусах. Они ходят от станции метро "Ховрино" каждые 20 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.