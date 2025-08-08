Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 августа, 07:15

Транспорт

Стартовали испытания контактной сети для ВСМ Москва – Петербург

Стартовали испытания контактной сети для ВСМ Москва – Петербург

В московском транспорте усилили проверки билетов

Турецкие авиакомпании запретили использовать пауэрбанки во время полета

ВСМ Москва – Петербург включена в проект схемы столичного метро на 2026–2030 годы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 августа

Испытания контактной сети для ВСМ Москва – Петербург начались в Щербинке

Новости регионов: водитель каршеринга сбил двух женщин в Петербурге

Собянин: верификация через mos.ru сделает каршеринг в Москве еще безопаснее

Новости регионов: в Краснодарском крае восстановлено движение поездов после падения БПЛА

Испытания контактной сети для ВСМ Москва – Петербург продлятся до 2026 года

Российские железные дороги (РЖД) начали испытания контактной сети для первого этапа высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург. Опытный участок длиной 800 метров смонтирован в Щербинке.

Комплекс исследований должен подтвердить надежность и безопасность конструкций в эксплуатации. Испытания проходят и системы стационарной диагностики.

На опытном участке установлены 32 датчика. Они фиксируют различные состояния контактной сети: уровень натяжения, положение в пространстве, температуру. В будущем они должны будут определять образование наледи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика