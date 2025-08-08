Стартовали испытания контактной сети для ВСМ Москва – Петербург

Российские железные дороги (РЖД) начали испытания контактной сети для первого этапа высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург. Опытный участок длиной 800 метров смонтирован в Щербинке.

Комплекс исследований должен подтвердить надежность и безопасность конструкций в эксплуатации. Испытания проходят и системы стационарной диагностики.

На опытном участке установлены 32 датчика. Они фиксируют различные состояния контактной сети: уровень натяжения, положение в пространстве, температуру. В будущем они должны будут определять образование наледи.

