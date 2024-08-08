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08 августа, 22:15

Транспорт

Строительство станции "Потапово" Сокольнической линии завершат до конца 2025 года

Строительство станции "Потапово" Сокольнической линии завершат до конца 2025 года

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До конца года в Москве планируют завершить строительство станции "Потапово" Сокольнической линии. Она будет обслуживать жителей Коммунарки, западной части Щербинки и Южного Бутова. 37 тысяч человек получат метро в пешей доступности и смогут экономить в пути до 40 минут в день.

"Потапово" станет первой отапливаемой наземной станцией столичного метро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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