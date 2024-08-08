Строительство станции "Потапово" Сокольнической линии завершат до конца 2025 года

До конца года в Москве планируют завершить строительство станции "Потапово" Сокольнической линии. Она будет обслуживать жителей Коммунарки, западной части Щербинки и Южного Бутова. 37 тысяч человек получат метро в пешей доступности и смогут экономить в пути до 40 минут в день.

"Потапово" станет первой отапливаемой наземной станцией столичного метро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.