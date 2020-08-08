Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

8 августа 2024 года исполнилось 100 лет с начала работы первого регулярного автобусного маршрута. На данный момент в Москве около 850 маршрутов автобусов и электробусов. Самая современная техника обеспечивает комфорт и безопасность пассажиров по всей столице.

"В электродепо "Сокол" приняли 20-й поезд "Москва-2024". Он заменил еще один "Номерной" на Замоскворецкой линии. После всех проверок юбилейная "Москва-2024" начала перевозить пассажиров. Мы продолжаем интенсивное обновление вагонов на Замоскворецкой линии по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Доля новых поездов здесь уже приближается к 20%. Завершить замену "Номерных" вагонов на "Москву-2024" и еще более новый тип подвижного состава планируем в 2026 году", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

В обновленной версии приложения "Парковки России" можно менять время начала стоянки, даже если сессия была завершена досрочно. Изменить время начала парковки или внести иные изменения можно до конца текущих суток и до трех раз в месяц.