"Автодор" утвердил тарифы для нового участка трассы М-12 "Москва-Казань". Его откроют в начале сентября. В скором времени все цены должны появиться на сайте системы "Автодор – Платные дороги".

Скончался Леонид Володарский – легендарный переводчик, чей голос звучал на видеокассетах несколько десятилетий назад. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

В ближайшие годы на территории ТиНАО реализуют ряд масштабных инвестиционных проектов. О планах московских властей рассказал Сергей Собянин. В двух округах запустят логистический центр электронной коммерции, пищевой кластер, завод по выпуску технологического оборудования, промышленный технопарк и еще один индустриальный кластер в районе железнодорожной станции Бекасово-Сортировочная.