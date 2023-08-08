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08 августа, 21:00

Культура

"Автодор" утвердил тарифы для нового участка трассы М-12

"Автодор" утвердил тарифы для нового участка трассы М-12

Новости часа: расписание поездов на Казанском направлении МЖД изменится 12–14 августа

Подробности о тарифах на трассе М-12 появятся на сайте "Автодора"

"Автодор" утвердил тарифы для нового участка трассы Москва – Казань

Новая дорога свяжет Дмитровское и Алтуфьевское шоссе

Новости часа: более 50 железнодорожных путепроводов построили в Москве за 12 лет

Собянин рассказал о строительстве новой дороги между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе

"Автодор" утвердил тарифы для трассы М-12

Новые вагоны "Москва-2020" поступили в столичный метрополитен в июле

Новости часа: горку для зимних видов спорта установили в "Лужниках" на МУФ

"Автодор" утвердил тарифы для нового участка трассы М-12 "Москва-Казань". Его откроют в начале сентября. В скором времени все цены должны появиться на сайте системы "Автодор – Платные дороги".

Скончался Леонид Володарский – легендарный переводчик, чей голос звучал на видеокассетах несколько десятилетий назад. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

В ближайшие годы на территории ТиНАО реализуют ряд масштабных инвестиционных проектов. О планах московских властей рассказал Сергей Собянин. В двух округах запустят логистический центр электронной коммерции, пищевой кластер, завод по выпуску технологического оборудования, промышленный технопарк и еще один индустриальный кластер в районе железнодорожной станции Бекасово-Сортировочная.

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