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18:15

Транспорт

Подробности о тарифах на трассе М-12 появятся на сайте "Автодора"

Подробности о тарифах на трассе М-12 появятся на сайте "Автодора"

"Автодор" утвердил тарифы для нового участка трассы Москва – Казань

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В компании "Автодор" утвердили тарифы для нового участка трассы М-12 "Москва-Казань", который должны открыть в начале сентября. В частности, поездка до Владимира обойдется приблизительно в 1 400 рублей, а до Арзамаса – примерно в 2 800 рублей.

Подробная информация в ближайшее время появится на сайте системы "Автодор – Платные дороги". Общая протяженность трассы составит 800 километров. Она объединит пять регионов: Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области, а также Чувашию и Татарстан. Всего на пути будет 19 транспортных развязок и 38 рамок фиксации проезда. При этом барьерные пункты оплаты не предусмотрены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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