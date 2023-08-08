Подробности о тарифах на трассе М-12 появятся на сайте "Автодора"

В компании "Автодор" утвердили тарифы для нового участка трассы М-12 "Москва-Казань", который должны открыть в начале сентября. В частности, поездка до Владимира обойдется приблизительно в 1 400 рублей, а до Арзамаса – примерно в 2 800 рублей.

Подробная информация в ближайшее время появится на сайте системы "Автодор – Платные дороги". Общая протяженность трассы составит 800 километров. Она объединит пять регионов: Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области, а также Чувашию и Татарстан. Всего на пути будет 19 транспортных развязок и 38 рамок фиксации проезда. При этом барьерные пункты оплаты не предусмотрены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.