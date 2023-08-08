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Транспорт

Ограничения на участке Люблинско-Дмитровской линии метро введут в конце августа

Ограничения на участке Люблинско-Дмитровской линии метро введут в конце августа

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С 26 по 28 августа появятся ограничения на участке Люблинско-Дмитровской линии московского метро. Поезда временно перестанут ходить между станциями "Петровско-Разумовская" и "Селигерская".

Как рассказали в столичном Дептрансе, специалистам нужно соединить новые станции, расположенные между "Селигерской" и будущей конечной станцией "Физтех", с действующей сетью подземки. Поэтому "Петровско-Разумовская" станет временно конечной станцией.

Для пассажиров по закрытому маршруту запустят бесплатные автобусы КМ, также можно воспользоваться Серпуховско-Тимирязевской линией, Московским центральным кольцом, первым диаметром, ну или любым наземным транспортом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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