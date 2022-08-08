Движение трамваев восстановили на Крестьянской Заставе в Москве

На площади Крестьянская Застава в Москве восстановили движение трамваев. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

По предварительной данным, автокран оборвал контактную сеть в районе станции метро "Пролетарская". Из-за этого трамваи № А, 38, 40 и 43 объезжали участок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

