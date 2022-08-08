У аэропорта Внуково построят станцию метро "Пыхтино"

До аэропорта Внуково можно будет добраться на метро. Полным ходом ведется строительство Пыхтинского метромоста и станции "Пыхтино".

Так, Калининско-Солнцевскую линию метро продлят до Внуково. На каком этапе находится строительство? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.