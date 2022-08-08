Станция "Тюленевская" будущей Троицкой линии метро готова наполовину

Станция "Тюленевская" будущей Троицкой линии метро готова почти наполовину. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

На станции продолжают монолитные работы. Основные конструкции почти готовы, сейчас возводят вестибюль, а скоро начнут монтировать инженерные системы и отделывать служебные помещения.

Раньше станция "Тюленевская" называлась по-другому – "Улица Генерала Тюленева". А новое имя она получила по итогам голосования москвичей на портале "Активный гражданин".

На Троицкой линии активно строят и другие станции на участке от "Новаторской" на Ленинском проспекте до "Бачуринской" в Коммунарке. Его общая готовность – около 66%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.