Новости регионов: ввоз японских иномарок в РФ вырос на треть по сравнению с 2021 годом

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Ввоз японских иномарок в Россию вырос на треть по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в таможне Владивостока. С января пересекли границу свыше 78 тысяч машин. В основном из Японии, но есть еще автомобили из Кореи и Китая. Самый пиковый месяц был июль – ввезено более 15 тысяч машин. А в среднем владивостокские таможенники оформляют около 600 автомобилей в сутки.
С жительницы Карелии потребовали 127 миллионов рублей за подключение ее дома к электроэнергии. Ей объяснили, что деревню Войница питает один генератор, а мощности для новой постройки нет. Поэтому жительнице предложили инвестировать в ЛЭП, чтобы у нее в доме появился свет. Дело в том, что с 1 июля изменились правила технического присоединения. Теперь компенсировать затраты на строительство электрообъектов будет заявитель. До конца года с него будут взимать половину стоимости, а со следующего года – все 100%.
Более 30 населенных пунктов в Амурской области остались без транспортного сообщения. Там мощные дождевые паводки. Об этом сообщают в МЧС региона. В Тынде наводнение смыло два моста. Самая сложная обстановка фиксируется в сельских районах. Уровень воды в реке Правый Уркан превысил опасную отметку. Подтоплено 77 домов, 130 приусадебных участков. И спад воды не привидится. В селе работают спасатели. Они помогают эвакуировать людей и животных, доставляют воду и продукты.
Мощные ливень прошелся по Новосибирску. Там затопило Академгородок и многие улицы ушли под воду. Синоптики обещали дождь, но на практике стихия была настолько мощной, что от раскатов грома срабатывала сигнализация у машин, а из-за ливня по дорогам города потекли реки.
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