Электросамокат эвакуировали на штрафтстоянку в Москве

В Москве эвакуировали на штрафтстоянку электросамокат. Теперь для такого транспорта нужно иметь права категории М. Это касается моделей с двигателем мощностью от 250 ватт.

Полицейские остановили молодого человека как раз на таком самокате. На него составили сразу три протокола – за отсутствие прав, шлема и за выезд на тротуар. Штраф за езду без прав – от пяти до 15 тысяч рублей, без шлема – 1 000 рублей.

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