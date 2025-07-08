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08 июля, 12:15

Транспорт

В Москве появились два новых электробусных маршрута

В Москве появились два новых электробусных маршрута

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В Москве запустили два новых маршрута электробусов. Первый соединяет станцию метро "Южная" с платформой Чертаново, а второй идет от Киевского вокзала до станции метро "Нагорная". Эти нововведения уже сделали поездки для многих жителей удобнее и экологичнее.

Как рассказал пресс-секретарь Мосгортранса Герман Иванов, маршрут с988 работает только по будням, на нем курсируют 14 электробусов. При этом на маршрут 119 вышли новые электробусы КАМАЗ-52222. Это современная техника, которая отличается большей экологичностью и комфортом для пассажиров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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