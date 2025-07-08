В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 8 июля

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ярославском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе Лужнецкой эстакады и на внутренней стороне в районе Тульской эстакады, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность движения на дорогах составляет 3 балла. Днем локальные затруднения могут возникнуть в районе ремонтных работ на Бутырской улице, а также в центральной части города, в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

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