На 5-й улице Ямского поля в Москве восстановили движение

Движение на 5-й улице Ямского Поля восстановлено после обнаружения снаряда времен Великой Отечественной войны. Вызванные саперы успешно извлекли снаряд из земли и отправили его на утилизацию.

Ранее сообщалось, что на этой улице при ремонте тротуара был обнаружен предмет с явными признаками коррозии, предположительно являющийся снарядом времен ВОВ. Движение транспорта было перекрыто.

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