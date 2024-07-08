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08 июля, 23:15

Транспорт

На 5-й улице Ямского поля в Москве восстановили движение

На 5-й улице Ямского поля в Москве восстановили движение

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Движение на 5-й улице Ямского Поля восстановлено после обнаружения снаряда времен Великой Отечественной войны. Вызванные саперы успешно извлекли снаряд из земли и отправили его на утилизацию.

Ранее сообщалось, что на этой улице при ремонте тротуара был обнаружен предмет с явными признаками коррозии, предположительно являющийся снарядом времен ВОВ. Движение транспорта было перекрыто.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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