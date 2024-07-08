Глава Союза пассажиров рассказал, как в столице могут появиться выделенные полосы

Выделенные полосы могут появиться по рекомендациям министерства транспорта в случае, если до 10 автобусов проезжают в час по улицам, отметил председатель Союза пассажиров РФ Кирилл Янков. Уже в этом году пять таких полос появится в нескольких округах Москвы. Они позволят ускорить движение транспорта и снизить аварийность. Новые полосы затронут 30 маршрутов.

В свою очередь, директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов добавил, что за счет перераспределения улично-дорожной сети индивидуального транспорта, ускорить движение машин получится для всех участников на дороге. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.