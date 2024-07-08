Пять новых выделенных полос откроют в Москве и затронут 30 маршрутов. Они появятся в нескольких округах. Полосы позволят ускорить движение транспорта и снизить аварийность.

По словам директора Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаила Якимова, за счет перераспределения улично-дорожной сети индивидуального транспорта, ускорить движение машин получится для всех участников на дороге. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

