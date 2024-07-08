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08 июля, 11:15

Транспорт

Пять новых выделенных полос откроют в Москве

Пять новых выделенных полос откроют в Москве

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Пять новых выделенных полос откроют в Москве и затронут 30 маршрутов. Они появятся в нескольких округах. Полосы позволят ускорить движение транспорта и снизить аварийность.

По словам директора Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаила Якимова, за счет перераспределения улично-дорожной сети индивидуального транспорта, ускорить движение машин получится для всех участников на дороге. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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