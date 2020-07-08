Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Москвичи совершили более 300 тысяч поездок с помощью единого абонемента на все виды транспорта, такси, велосипеды и самокаты. Выгодный транспортный сервис можно подключить в приложении "Метро Москвы".

"Летом до разрешенных мест для купания в Москве ходит наземный транспорт на более 30 маршрутах. В среднем каждый день на них совершают более 110 тысяч поездок. Качество воды в зонах для купания весь сезон контролирует Роспотребнадзор. Продолжаем обеспечивать доступ до важных городских объектов и мест отдыха москвичам и туристам", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Контролеры "Организатора перевозок" проверили более 5,4 миллиона билетов за первое полугодие 2024 года. Штраф за безбилетный проезд составляет 2 тысячи рублей, а за неправомерное использование карты москвича – 4 тысячи рублей.