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08 июля, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Самокаты скапливаются на тротуарах у станции метро "Некрасовка"

Ряд аэропортов изменил расписание рейсов 5 июля из-за урагана в Москве

Новости часа: третий участок Рублево-Архангельской линии метро будет подземным

Третий участок Рублево-Архангельской линии метро пойдет от "Москва-Сити"

"Аэрофлот" скорректировал рейсы между Москвой, Самарой и Калининградом

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Тротуар у станции метро "Некрасовка" заставили самокатами

Ураган в Москве может повлиять на работу транспорта 5 июля

Собянин утвердил проект третьего участка Рублево-Архангельской линии метро

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Москвичи совершили более 300 тысяч поездок с помощью единого абонемента на все виды транспорта, такси, велосипеды и самокаты. Выгодный транспортный сервис можно подключить в приложении "Метро Москвы".

"Летом до разрешенных мест для купания в Москве ходит наземный транспорт на более 30 маршрутах. В среднем каждый день на них совершают более 110 тысяч поездок. Качество воды в зонах для купания весь сезон контролирует Роспотребнадзор. Продолжаем обеспечивать доступ до важных городских объектов и мест отдыха москвичам и туристам", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Контролеры "Организатора перевозок" проверили более 5,4 миллиона билетов за первое полугодие 2024 года. Штраф за безбилетный проезд составляет 2 тысячи рублей, а за неправомерное использование карты москвича – 4 тысячи рублей.

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