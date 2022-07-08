Новости последнего часа: министр транспорта сообщил о снижении количества авиаперевозок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Авиаперевозки пассажиров в РФ в I полугодии упали на 9%. О снижении количества перевозок рассказал министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Дополнительные 50 тысяч билетов на поезда в Симферополь поступили в продажу. Об этом сообщила компания-перевозчик.

IKEA возобновит распродажу в России после выходных. О продолжении распродажи товаров заявили в компании.