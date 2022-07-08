Новости последнего часа: доступ к метро вблизи московских мечетей ограничат 9 июля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Доступ к станциям метро вблизи московских мечетей 9 июля могут ограничить из-за праздника, заявили в Дептрансе.

64% выпускников школ 2022 года смогут поступить на бюджетные места. Об этом рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Арестованный за смертельное нападение на Синдзо Абэ признался в содеянном. О признании сообщила полиция Нары.