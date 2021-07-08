Названы самые крупные штрафы для российских водителей

Названы самые высокие штрафы, которые можно получить за нарушение ПДД. Особо внимательными нужно быть тем, кто пользуется услугами каршеринга.

Самое простое нарушение, допущенное за рулем арендованного автомобиля, может обойтись в очень крупную сумму. Дело в том, что штраф выставят каршеринговой компании, то есть юридическому лицу, а для них расценки совсем другие.

Например, незаконное использование знака инвалид обойдется в полмиллиона рублей, столько же придется заплатить за перевозку негабаритного груза. Парковка на газоне обойдется юрлицу в 300 тысяч рублей. Компания взыщет эти деньги с арендатора через суд. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.