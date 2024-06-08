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08 июня, 09:15

Транспорт

Количество полос на ТТК и МСД в районе Нижегородской улицы увеличилось после переразметки

Количество полос на ТТК и МСД в районе Нижегородской улицы увеличилось после переразметки

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Число полос на Третьем транспортном кольце (ТТК) и Московском скоростном диаметре (МСД) в районе Нижегородской улицы увеличили за счет переразметки.

Там, где была одна полоса, стало две, а вместо двух полос стало три. Как отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, теперь здесь проезжают на 35–40% больше машин в час, причем быстрее на 3 минуты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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