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08 июня, 09:15

Транспорт

Расписание поездов изменится на Ленинградском и Казанском направлениях МЦД-3 8–10 июня

Расписание поездов изменится на Ленинградском и Казанском направлениях МЦД-3 8–10 июня

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Расписание движения поездов на Ленинградском и Казанском направлениях третьего Московского центрального диаметра изменится с 06:50 8 июня по 06:50 10 июня.

На Ленинградском направлении будут увеличены интервалы движения до 30 минут. Также там не будет движения поездов из Москвы в область с 22:55 до утра и из Зеленограда-Крюкова в сторону центра с 23:51 до утра.

На Казанском направлении интервалы движения увеличат до 30 минут, а время работы последних поездов со стороны Ипподрома в сторону Зеленограда-Крюкова сократят.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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