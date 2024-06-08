Расписание поездов изменится на Ленинградском и Казанском направлениях МЦД-3 8–10 июня

Расписание движения поездов на Ленинградском и Казанском направлениях третьего Московского центрального диаметра изменится с 06:50 8 июня по 06:50 10 июня.

На Ленинградском направлении будут увеличены интервалы движения до 30 минут. Также там не будет движения поездов из Москвы в область с 22:55 до утра и из Зеленограда-Крюкова в сторону центра с 23:51 до утра.

На Казанском направлении интервалы движения увеличат до 30 минут, а время работы последних поездов со стороны Ипподрома в сторону Зеленограда-Крюкова сократят.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

