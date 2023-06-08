Ограничения на Серпуховско-Тимирязевской линии метро снимут 10 июня

9 июня – последний день ограничений на центральных станциях Серпуховско-Тимирязевской линии. Почти три недели не работают входы вестибюлей "Чеховской" и "Цветного бульвара". Чтобы попасть на нужную платформу, пассажирам пока приходится переходить через соседние линии.

В субботу, 10 июня, все вернется к нормальному режиму. Однако в метрополитене уже предупредили о новых перекрытиях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.