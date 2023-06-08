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Транспорт

Ограничения на Серпуховско-Тимирязевской линии метро снимут 10 июня

Ограничения на Серпуховско-Тимирязевской линии метро снимут 10 июня

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9 июня – последний день ограничений на центральных станциях Серпуховско-Тимирязевской линии. Почти три недели не работают входы вестибюлей "Чеховской" и "Цветного бульвара". Чтобы попасть на нужную платформу, пассажирам пока приходится переходить через соседние линии.

В субботу, 10 июня, все вернется к нормальному режиму. Однако в метрополитене уже предупредили о новых перекрытиях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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