Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В метро Москвы появился юбилейный, 1000-й вагон самого современного поезда "Москва-2020". Он пополнил парк БКЛ и обслуживается в электродепо "Нижегородское". Всего в течение этого года будет закуплено около 300 вагонов данной серии.

1 миллион пассажиров воспользовались сервисом перевозок по требованию "По пути". В рабочий день сервисом пользуются около 2,5 тысячи раз. Сейчас он доступен в 5 поселениях Новой Москвы, а также в ИЦ "Сколково".

"Почти 2 года назад мы запустили уникальный в России сервис перевозок по требованию "По пути". Жители ТиНАО и работники Инновационного центра "Сколково" могут заказать автобус в приложении "Московский транспорт" на любую из 300 остановок в зонах действия услуги. Автобусы приезжают к 5 станциям метро и МЦД, помогают добраться в школу, поликлинику, библиотеку и к другим важным социальным объектам", – рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

В Зеленограде возводят современный городской вокзал по стандартам московского транспорта. Пересадка с наземного метро МЦД-3 на автобус станет вдвое быстрее. Также будет выход на автоэстакаду. К 2025 году пассажиропоток ТПУ "Зеленоград — Крюково" достигнет почти 50 тысяч человек.