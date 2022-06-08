В Москву поступили 14 электробусов нового поколения

Мосгортранс принял партию электробусов. Всего парк городского транспорта пополнят 14 электробусов нового поколения.

Теперь у водителя появилась возможность регулировать температуру в своей кабине отдельно от пассажирского салона. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.