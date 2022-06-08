"Аэрофлот" снизил на 25% стоимость перелетов на Дальний Восток до 30 июня

"Аэрофлот" снизил на 25% стоимость группы тарифов на Дальний Восток до 30 июня. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении госконтроля за выдачей оружия.

Израиль вернул масочный режим. Там пожилым людям рекомендовали снова носить маски на фоне роста заболеваемости COVID-19.