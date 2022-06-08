Новые электробусы российского производства появятся на столичных дорогах

На столичных дорогах появятся новые электробусы российского производства. Экологичный городской транспорт становится все более комфортным для пассажиров.

В улучшенных электробусах установлены электрические системы отопления, современное освещение и увеличенная дальность хода – свыше 80 километров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.