S7 решила заморозить проект лоукостера Citrus

Авиакомпания S7 приняла решение о заморозке проекта лоукостера Citrus, который должен был совершить первые рейсы летом 2022 года, сообщает ТАСС.

"В текущих обстоятельствах S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus. В 2022 году поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас, к сожалению, невозможно", – заявил представитель авиаперевозчика.

Он уточнил, что к концу года будет принято решение о будущем проекта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.