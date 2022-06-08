Москва получила 14 электробусов нового поколения. Они выйдут на маршруты в ближайшее время. Об этом сообщили в Мосгортрансе.

В программу реновации в столице включили 13 новых площадок, заявил Сергей Собянин.

"Яндекс. Маркет" начал продавать подержанные товары люксовых брендов.