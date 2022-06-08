Первый поезд с зерном отправился из Мелитополя в Крым

Первый железнодорожный состав с зерном отправился из Мелитополя в Крым. Жизнь в городе налаживается. Как заявили в администрации города, с помощью российских военных очистили Мелитополь от мародеров.

На руках у местных жителей практически не осталось нелегального оружия. Раньше многие хранили его, чтобы давать отпор бандитам. Безопасность в городе обеспечивают российские солдаты, народная милиция и казачьи дружины.

Власти обещают, что осенью родители смогут спокойно отпустить детей в школу, не опасаясь за них. С 1 сентября учебные заведения перейдут на русский язык.

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