Новый участок Солнцевской линии метро готов почти на 50%

Новый участок Солнцевской линии метро готов почти наполовину. Сейчас строители прокладывают тоннель до аэропорта Внуково. Проходка первого уже закончилась.

Соседний тоннель прокладывают параллельно. Он готов уже на треть. Одновременно строят две новые станции – "Пыхтино" и "Внуково". Благодаря им до аэропорта можно будет доехать по "Тройке". А конечная "Внуково" станет первой в стране станцией интегрированной в инфраструктуру аэропорта. Там же сделают пересадку на поезд "Аэроэкспресс".

Заработать новые станции по плану должны уже в 2023 году. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.