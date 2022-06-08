Движение на МКАД и ТТК планируют улучшить с помощью дополнительных полос

Москву хотят разгрузить с помощью разметки. Власти рассчитывают увеличить пропускную способность МКАД и Третьего транспортного кольца за счет дополнительных полос. Также новая разметка появится на съездах с мостов и эстакад.

Какие участки магистралей переразметят в первую очередь? Изменится ли скоростной режим из-за сужения полос? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.