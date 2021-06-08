Светлана Разворотнева предложила сделать бесплатной парковку для пенсионеров

16:45
В столице проведут флешмоб в поддержку бесплатного паркинга для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья. Инициатива принадлежит члену Общественной палаты России Светлане Разворотневой.
По ее словам, многие представители старшего поколения и инвалиды имеют личный транспорт, но они часто ограничены в средствах, многочисленные поездки становятся им не по карману.
Москвичи подсчитали, что средняя пенсия столичного пенсионера почти 18 тысяч рублей, а парковка в городе днем от 80 до 380 рублей в час. При ежедневных поездках набирается немалая сумма. За стоянку нужно заплатить 3 тысячи рублей в месяц и 2 тысячи, если требуется заехать в несколько мест.
Флешмоб за бесплатные парковки для пенсионеров и инвалидов планируют провести 12 июня. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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