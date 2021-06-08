Трамваи задерживаются на Новощукинской улице из-за ДТП на путях

На Новощукинской улице из-за ДТП на путях задерживаются трамваи № 10, 15, 21, 28, 30, 31 в сторону Таллинской улицы и проспекта Маршала Жукова.

Маршруты временно изменены. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.