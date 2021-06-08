Главный специалист ЦОДД рассказал о загруженности столичных дорог. По словам Алексея Смагина, движение в городе оценивается в 4 балла.

Один из самых крупных заторов к этой минуте образовался на внутренней стороне МКАД в районе 32-го километра. В левой полосе движения ведутся дорожные работы. Затор растянулся на 7 километров.

Затруднено движение на Ленинградском шоссе перед Ленинградским путепроводом. В среднем ряду столкнулись 2 автомобиля. Затор растянулся на 3 километра.

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