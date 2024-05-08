Поезд "Сила в правде" прибыл на Белорусский вокзал

На Белорусский вокзал 8 мая прибыл поезд "Сила в правде". Прежде чем оказаться в Москве, он преодолел более 34 тысяч километров. Во время остановок в нем проводили экскурсии, концерты военных коллективов, телемосты с военнослужащими и мастер-классы для детей и взрослых.

В девяти выставочных вагонах можно было увидеть образцы вооружения времен Великой Отечественной войны, а также трофейную технику из зоны спецоперации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.