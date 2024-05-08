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08 мая, 19:30

Транспорт

Обладатели билета "Единый" смогут бесплатно ездить на столичных электросудах

Обладатели билета "Единый" смогут бесплатно ездить на столичных электросудах

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С 20 мая обладатели карт "Тройка" и билета "Единый" на 30 дней смогут пользоваться электросудами бесплатно в любой сезон. Чтобы сэкономить, можно оплачивать поездку и по биометрии. Тогда проезд будет стоить 150 рублей в будни и 300 рублей в выходные и праздничные дни.

При оплате другими способами стоимость поездки в сезон составит 200 и 350 рублей в зависимости от дня недели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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