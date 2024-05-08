Тарифы на проезд в общественном транспорте в Москве изменят с 20 мая

Некоторые тарифы на проезд в городском транспорте изменятся с 20 мая. При этом, как напомнили в Дептрансе, с 2011 по 2024 год они были ниже уровня инфляции почти на 30%.

Самым выгодным способом оплаты разовой поездки останется биометрия. Проезд по ней обойдется в 53 рубля, а стоимость одной поездки по билетам "Единый" на 30, 90 и 365 дней изменится менее чем на 2 рубля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.