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08 мая, 17:45

Транспорт

Дептранс анонсировал изменение тарифов на проезд в столичном городском транспорте

Дептранс анонсировал изменение тарифов на проезд в столичном городском транспорте

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С 20 мая в столице изменятся тарифы на проезд в городском транспорте. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы.

Так, стоимость одной поездки по билетам "Единый" на 30, 90 и 365 дней в среднем изменится менее чем на два рубля. Проезд по биометрии будет стоить 53 рубля и останется самым выгодным вариантом оплаты разовой поездки, а регулярный речной транспорт будет дешевле в несезон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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