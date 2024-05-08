Дептранс анонсировал изменение тарифов на проезд в столичном городском транспорте

С 20 мая в столице изменятся тарифы на проезд в городском транспорте. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы.

Так, стоимость одной поездки по билетам "Единый" на 30, 90 и 365 дней в среднем изменится менее чем на два рубля. Проезд по биометрии будет стоить 53 рубля и останется самым выгодным вариантом оплаты разовой поездки, а регулярный речной транспорт будет дешевле в несезон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.