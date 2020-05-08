Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В московском транспорте пассажирам раздают георгиевские ленточки. В метро их можно забрать на стойках "Живое общение" у контролеров и сотрудников ЦОМП.

Также снова работает речной маршрут от Северного речного вокзала до причала Захарково. "Путь занимает около 10 минут с одного берега на другой вместо одного часа на метро или 40 минут на машине. Маршрут-переправа "Северный речной вокзал – Захарково востребован у жителей районов Левобережный, Южное и Северное Тушино, Головинский и Ховрино. Оплатить проезд можно картой "Тройка" прямо на борту. За прошлый год маршрутом воспользовалось почти 180 тысяч пассажиров", – рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Большая кольцевая в действии. За два месяца на БКЛ совершили 53,4 млн поездок.