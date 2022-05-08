Красные трехметровые звезды установили у 10 станций станций метро

Трехметровые красные звезды с надписью "9 мая" установили рядом с вестибюлями десяти станций московского метро.

Инсталляции в основном установлены в центре и у кольцевых станциях метро, например, на "Чистых прудах", "Арбатской", "Октябрьской", "Парке культуры". А в темное время суток будет включена подсветка.

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