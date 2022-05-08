Большой затор образовался на трассе М4

На трассе М4 между Видным и Домодедовым образовался затор. Там перекрыли дорогу, чтобы вытащить фуру. Авария случилась несколько дней назад. Большегруз пробил отбойник и улетел в кювет, но достать машину решили только сейчас.

Водителям лучше выбирать альтернативные пути. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

