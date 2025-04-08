Светильники, символизирующие частицы света, повесят на станции метро "Вавиловская"

В Москве утвердили дизайн-проект станции метро "Вавиловская" Троицкой линии. Интерьер посвятят выдающемуся физику Сергею Вавилову. Светильники над платформой будут символизировать частицы света, а стены задекорируют мелкими стальными элементами. Они будут отражать свет ламп.

К "Вавиловской" будут вести два подземных вестибюля. Южный соединят с пешеходным переходом под Ленинским проспектом, а северный пойдет в сторону Ломоносовского. Сейчас там идут архитектурно-отделочные работы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.