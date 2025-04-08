В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 8 апреля

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне ТТК в районе Киевского путепровода, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения могут быть в районе ремонтных работ на 1-м Дмитровском и Царицынском путепроводах, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.