Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 апреля, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 8 апреля

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 8 апреля

"Мой район. Новости": новая станция метро "Вавиловская" появится в Москве

Путин подписал закон о штрафах за переход железной дороги на красный свет

Городские камеры показали, что происходит на улице Нижняя Масловка

Собянин рассказал о дизайне новой станции метро "Вавиловская"

Сергей Собянин рассказал, как городской транспорт будет работать на Пасху

Городские камеры показали, что происходит на Волоколамском шоссе

Turkish Airlines и AJet разрешили пассажирам сдавать билеты без штрафов

Автомобилистам напомнили о необходимости замены водительского удостоверения

Городские камеры показали обстановку на Садовой-Самотечной улице

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне ТТК в районе Киевского путепровода, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения могут быть в районе ремонтных работ на 1-м Дмитровском и Царицынском путепроводах, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортдорогигородвидеоАнастасия БородинаЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика