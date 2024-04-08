Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 апреля, 13:45

Транспорт

Депутаты МГД одобрили новые штрафы для нарушителей порядка в метро

Депутаты МГД одобрили новые штрафы для нарушителей порядка в метро

Собянин: строительство станции метро "Потапово" завершится до конца года

"Мой район. Новости": открыт северный вестибюль вокзала Москва-Сити МЦД-4

"Мой район. Новости": переход на станции "Авиамоторная" БКЛ откроют к концу 2024 года

Школа на 1 250 мест появится в Рязанском районе Москвы

Судебные приставы и "Московский паркинг" провели совместный рейд

Зрители Москвы 24 смогут проголосовать за поезд будущего в столичном метро

В Дептрансе Москвы рассказали о ситуации на дорогах 8 апреля

Ведущие Москвы FM анонсировали темы эфира 8 апреля

Вестибюль и подземный переход открыли на вокзале Москва-Сити

В метро увеличили штрафы для хулиганов и тех, кто игнорирует общепринятые нормы. Изменения, одобренные депутатами Мосгордумы, уже внесли в Кодекс об административных правонарушениях.

Например, штраф за экстренную остановку эскалатора вырос со 100 до 5 000 рублей. За передвижение в подземке на любых транспортных средствах, в том числе спортивных, наказание увеличили до 2 000 рублей. Исключение составляют только инвалидные коляски.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика