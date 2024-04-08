Депутаты МГД одобрили новые штрафы для нарушителей порядка в метро

В метро увеличили штрафы для хулиганов и тех, кто игнорирует общепринятые нормы. Изменения, одобренные депутатами Мосгордумы, уже внесли в Кодекс об административных правонарушениях.

Например, штраф за экстренную остановку эскалатора вырос со 100 до 5 000 рублей. За передвижение в подземке на любых транспортных средствах, в том числе спортивных, наказание увеличили до 2 000 рублей. Исключение составляют только инвалидные коляски.

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