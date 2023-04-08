Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:15

Транспорт

После запуска БКЛ в метро пересели около 80 тысяч новых пассажиров

После запуска БКЛ в метро пересели около 80 тысяч новых пассажиров

Строительство трех станций Люблинской линии метро планируется завершить к осени

После запуска БКЛ в метро пересели около 80 тысяч новых пассажиров

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям изменить свои маршруты на Камчатке

За первый месяц с начала запуска БКЛ поток машин на дорогах Москвы сократился на 15–17 тыс

На электросамокатах запрещается ездить с пассажирами

"Москва сегодня": на шиномонтаж выстраиваются очереди

С начала запуска БКЛ поток машин на дорогах Москвы сократился на 15–17 тысяч

Расписание электричек изменится на четырех направлениях МЖД

Перед Вербным Воскресеньем и Пасхой изменятся маршруты общественного транспорта

После запуска Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена на этот вид транспорта пересели около 80 тысяч новых пассажиров. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

БКЛ разгрузила московские трассы. Появились новые маршруты, которые позволяют экономить время в пути. Москвичи пересели на метро, большинство из них раньше пользовались каршерингом и такси.

В итоге машин на дорогах стало меньше на 15–17 тысяч. Однако город можно сделать еще свободнее. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметровидеоСтанислав КуликНаталья Мелехина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика